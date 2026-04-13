تراجع أسعار الذهب في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.025 مليون دينار، وسعر الشراء 1.026مليون دينار، فيما سجلت أمس الأحد سعر بيع 1.030 مليون دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 995 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 991 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.025 و 1.035 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 995 ألف دينار و1.005 مليون دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجلت انخفاضا ايضا،حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.071 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 1.023 مليون دينار، وعيار 18 سعر بيع 876 ألف دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.