تراجع أسعار الذهب في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الاثنين، بشكل طفيف في الأسواق المحلية ببغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 936 الف دينار، وسعر الشراء 932 الف دينار، فيما سجلت الاسعار أمس الأحد 939 الف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 906 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 902 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 940 و950 الف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 910 آلاف و920 الف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضا أيضاً، حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 982 الف دينار، وعيار 21 بيع 937 الف دينار، وعيار 18 بيع 803 آلاف دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.