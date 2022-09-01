تراجع أسعار الذهب في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (1 ايلول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 352 الف دينار، وسعر الشراء 348 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 355 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 322 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 318 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 350 الف دينار و 360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 320 الفاً و 330 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب في اربيل انخفاضا أيضا في أسواقها حيث بلغ سعر البيع حسب نقابة الصياغ:

مثقال ذهب عيار 24 بـ 405,000

مثقال ذهب عيار 22 بـ 375,000

مثقال ذهب عيار 21 بـ 365,000

مثقال ذهب عيار 18 بـ 305,000 ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.