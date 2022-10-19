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تراجع أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

Category: اقتصـاد

Date: 2022-10-19T09:20:55+0000
تراجع أسعار الذهب في أسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (19 تشرين الاول 2022).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 334 الف دينار، وسعر الشراء 330 الفاً، فيما كانت الاسعار ليوم امس الثلاثاء 338 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 304 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 300 ألف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 335 الف دينار و 345 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 305 آلاف و 315 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 21 هو 348 الف دينار فيما كانت سعر البيع لمثقال عيار 18 هو 298 الف دينار .

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).

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