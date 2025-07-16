تراجع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

شهدت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، اليوم الأربعاء، انخفاضاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، مقارنة بأسعار يوم أمس.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 657 ألف دينار، وسعر الشراء 653 ألف دينار، مقارنة بسعر 662 ألف دينار يوم أمس.

وأضاف، أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 627 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 623 ألف دينار.

أما في محال الصاغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 660 و670 ألف دينار، بينما بلغ سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 630 و640 ألف دينار.

وفي أربيل، سجّلت الأسعار انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 22 نحو 688 ألف دينار، وعيار 21 بـ657 ألف دينار، فيما بلغ سعر بيع عيار 18 نحو 564 ألف دينار.