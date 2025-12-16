تراجع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وكذلك في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 862 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 858 ألف دينار، بعد أن كانت قد سجلت صباح أمس الاثنين 877 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 832 ألف دينار، في حين وصل سعر الشراء إلى 828 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 865 ألفاً و875 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 835 ألفاً و845 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 895 ألف دينار، وعيار 21 نحو 855 ألف دينار، فيما وصل سعر بيع عيار 18 إلى 733 ألف دينار.