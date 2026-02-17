تراجع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 1.048 مليون دينار، وسعر الشراء 1.044 مليون دينار، بعد أن سجلت يوم أمس الاثنين 1.064 مليون دينار.

وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 1.018 مليون دينار، فيما بلغ سعر الشراء 1.014 مليون دينار.

وفي ما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 1.050 مليون دينار و1.060 مليون دينار، بينما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.020 مليون دينار و1.030 مليون دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 1.107 مليون دينار، وعيار 21 نحو 1.057 مليون دينار، وعيار 18 نحو 906 آلاف دينار.

وكانت أسعار الذهب قد تجاوزت في (21 كانون الثاني الماضي) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في تاريخ الأسواق المحلية في العراق.