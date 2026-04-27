تراجع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار الذهب "العراقي والأجنبي"، يوم الاثنين، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 1.025 مليون دينار، فيما بلغ سعر الشراء 1.021 مليون دينار، بعد أن سجل سعر البيع أمس الأحد 1.031 مليون دينار.

وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 995 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 991 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.025 و1.035 مليون دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 995 ألف دينار و1.005 مليون دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت الأسعار انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 1.060 مليون دينار، وعيار 21 نحو 1.013 مليون دينار، فيما بلغ سعر بيع عيار 18 نحو 867 ألف دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار محلياً.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.