تراجع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الخميس، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 657 ألف دينار، وسعر الشراء 653 ألف دينار، فيما سجلت الأسعار أمس الأربعاء 670 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 637 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 633 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 ألف دينار و680 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 640 ألفاً و650 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضاً أيضاً حيث بلغ عيار 22 سعر بيع 689 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 658 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 764 ألف دينار.