تراجع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار الذهب "العراقي والأجنبي"، يوم الأربعاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 986 ألف دينار، مقابل 982 ألف دينار للشراء، بعد أن بلغ سعر البيع أمس الثلاثاء 1.005 مليون دينار.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 956 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 952 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 985 ألفاً و995 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 955 ألفاً و965 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت الأسعار انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع الذهب عيار 22 نحو 1.037 مليون دينار، وعيار 21 نحو 990 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 نحو 848 ألف دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز، في ( 21 كانون الثاني 2026)، حاجز المليون دينار للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة تعتمد على سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار محلياً.