تراجع أسعار الذهب في بغداد وأربيل بفعل هبوط سعر صرف الدولار

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، يوم الأربعاء، انخفاضاً جديداً في الأسواق المحلية في بغداد وأربيل وسط تراجع سعر الصرف الدولار مع انطلاق التداولات الصباحية

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر (الجملة) في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي و التركي والأوروبي 860 ألف دينار، وسعر الشراء 856 ألفاً، فيما سجلت أمس الثلاثاء 882 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 830 ألفاً، وبلغ سعر الشراء 826 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة (المفرد)، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 860 ألفاً و870 ألف دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 830 الفاً و 840 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت انخفاضا أيضا، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 917 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 875 ألفاً، وعيار 18 سعر بيع 751 ألف دينار.

ويأتي هذا التراجع تزامناً مع انخفاض الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين ببغداد لتبلغا 155,100 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار أمس الثلاثاء 156,000 دينار، في حين شهدت الأسواق المحلية في أربيل انخفاضاً مماثلاً؛ إذ بلغ سعر البيع 154,850 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 154,750 ديناراً.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمثقال للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي؛ علماً أن تسعير الذهب محلياً يعتمد على معادلة حسابية تربط سعر الأونصة عالمياً بسعر صرف الدولار في الأسواق الموازية.