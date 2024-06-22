تراجع أسعار الذهب في بغداد وأربيل بعد عطلة الأضحى

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع انتهاء عطلة عيد الأضحى اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 478 الف دينار، وسعر الشراء 474 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 448 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 444 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب للمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 480 الف دينار و490 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين450 الفاً و460 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 550 الف دينار، وعيار 22 بيع 500 الف دينار، وعيار 21 بيع 480 الف دينار، وعيار 18 بيع 410 الاف دينار.