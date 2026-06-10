تراجع أسعار الذهب في بغداد وأربيل.. المثقال يخسر 27 ألف دينار

شفق نيوز- بغداد

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم الأربعاء، في أسواق بغداد وأربيل، حيث تراجع سعر مثقال الذهب عيار 21 من المستورد بنحو 27 ألف دينار مقارنة بأسعار أمس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر وسط بغداد سجلت صباح اليوم 909 آلاف دينار للمثقال الواحد من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عيار 21، فيما بلغ سعر الشراء 905 آلاف دينار، مقارنة بـ 936 ألف دينار سجلها يوم أمس الثلاثاء.

وأضاف أن سعر بيع مثقال الذهب العراقي عيار 21 بلغ 879 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 875 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 910 آلاف و920 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 880 ألفاً و890 ألف دينار.

وفي أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، سجلت أسعار الذهب تراجعاً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 22 نحو 953 ألف دينار، وعيار 21 نحو 910 آلاف دينار، فيما سجل عيار 18 نحو 780 ألف دينار.

وكان سعر الذهب عيار 21 قد تجاوز حاجز المليون دينار للمثقال للمرة الأولى في الأسواق العراقية يوم 21 كانون الثاني 2026.

ويعتمد تسعير الذهب لدى الصاغة على معادلة تشمل سعر الأونصة في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار في السوق المحلية.