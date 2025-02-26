تراجع أسعار الذهب في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ شهدت أسعار الذهب، بنوعيه "الاجنبي والعراقي"، انخفاضاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم تراجعاً، حيث بلغ سعر بيع المثقال الواحد من عيار 21 للذهب الخليجي والتركي والأوروبي 607 آلاف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 603 آلاف دينار.

أما الذهب العراقي عيار 21، فقد سجل سعر بيع المثقال الواحد 577 ألف دينار، بينما بلغ سعر الشراء 573 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 610 آلاف و620 ألف دينار، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 580 و590 ألف دينار.

وفي أربيل، شهدت أسعار الذهب انخفاضًا أيضًا، حيث سجل الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 703 آلاف دينار، وعيار 22 بيع 645 ألف دينار، وعيار 21 بيع 615 ألف دينار، فيما بلغ سعر بيع عيار 18 نحو 522 ألف دينار.