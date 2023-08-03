تراجع أسعار الذهب في بغداد واستقرارها في أربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (3 اب 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 409 آلاف دينار، وسعر الشراء 405 آلاف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 413 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي انخفض ايضا عند 379 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 375 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 415 الف دينار و 425 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 385 الفاً و 395 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 380 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 420 الف دينار وعيار 18 بيع 360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.