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تراجع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-07-21T09:24:23+0000
تراجع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ، اليوم الخميس، (21 تموز 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 347 الف دينار، وسعر الشراء 343 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 351 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 307 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 304 آلاف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 350 الف دينار و 360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 آلاف و 320 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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