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تراجع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-24T07:47:38+0000
تراجع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بشكل طفيف، يوم الاربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سعر بيع 369 الف دينار، وسعر الشراء 365 الفاً.

وكانت أسعار بيع الذهب عيار 21 ليوم امس الثلاثاء قد بلغت 370 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 339 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 335 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

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