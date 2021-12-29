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تراجع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-29T08:53:41+0000
تراجع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب الاجنبي والمحلي في الأسواق العراقية يوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 370 الف دينار، و سعر الشراء 366 الفاً،  فيما سجلت اسعار الذهب ليوم امس الثلاثاء 373 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 340 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 336 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

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