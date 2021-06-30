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تراجع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-30T09:19:20+0000
تراجع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاربعاء (30 حزيران 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، تراجعت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 358.500 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 353.500 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 325 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 320 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 360 الفاً و 365 ألف دينار، فيما يتراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و 330 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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