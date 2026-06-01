تراجع أسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم الاثنين، انخفاضاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد بلغت صباح اليوم 972 ألف دينار للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي، مقابل 968 ألف دينار للشراء، مقارنة بـ985 ألف دينار يوم أمس الأحد.

وأضاف أن سعر بيع المثقال الواحد من الذهب العراقي عيار 21 سجل 942 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 938 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 975 ألفاً و985 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 945 ألفاً و955 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 1.011 مليون دينار، وعيار 21 نحو 965 ألف دينار، وعيار 18 نحو 827 ألف دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في 21 كانون الثاني / يناير 2026 حاجز المليون دينار للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.