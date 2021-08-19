سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تراجع أسعار الذهب عالمياً مع ارتفاع الدولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-19T06:24:04+0000
تراجع أسعار الذهب عالمياً مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس مع تعزيز الدولار بعد أن أظهر محضر اجتماع السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن مسؤوليه كانوا على استعداد إلى حد كبير لبدء تسهيل مشتريات السندات هذا العام.

ونزل الذهب الفوري 0.7 بالمئة إلى 1774.41 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 03:15 بتوقيت جرينتش، متجهًا إلى أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 9 أغسطس.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1781.60 دولارا.

صعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر ، مما جعل الذهب باهظ الثمن لحاملي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة الفورية 1.6 بالمئة إلى 23.10 دولارا للأوقية. وانخفض البلاتين 0.8٪ إلى 986.49 دولارا.

ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2418.86 دولارا بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ 16 مارس آذار عند 2409.68 دولارات.

related

أسعار الذهب تتراجع في ظل صعود للدولار

Date: 2021-02-12 07:59:01
أسعار الذهب تتراجع في ظل صعود للدولار

الذهب يلتحق بالدولار ويرتفع في الأسواق العراقية

Date: 2021-04-01 07:29:19
الذهب يلتحق بالدولار ويرتفع في الأسواق العراقية

انخفاض سعر الذهب مع استقرار الدولار

Date: 2021-07-27 06:22:03
انخفاض سعر الذهب مع استقرار الدولار

انخفاض الذهب مع استقرار مؤشر الدولار

Date: 2021-08-12 06:48:54
انخفاض الذهب مع استقرار مؤشر الدولار

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وتراجع السندات

Date: 2021-07-29 06:38:53
الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار وتراجع السندات

للمرة الأولى منذ سنوات.. الذهب يتجاوز 1450 دولارا

Date: 2019-07-19 12:16:51
للمرة الأولى منذ سنوات.. الذهب يتجاوز 1450 دولارا

الذهب ينخفض على خلفية ثبات الدولار

Date: 2021-06-24 06:24:24
الذهب ينخفض على خلفية ثبات الدولار

الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار

Date: 2021-07-08 06:30:31
الذهب يتراجع بفعل قوة الدولار