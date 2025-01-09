تراجع أسعار الذهب عالمياً

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب عالمياً، يوم الخميس، بفعل جني الأرباح بعد أن سجلت أعلى مستوى في نحو أربعة أسابيع في الجلسة الماضية، في حين تحول التركيز إلى تقرير الوظائف المقرر صدوره يوم غد الجمعة من أجل توضيح مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في 2025.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2659.62 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.2% إلى 2678.30 دولار.

وقال مدير "كيديا كوموديتيز" في مومباي، أجاي كيديا، إن "الأسعار تتداول في نطاق ضيق وهناك بعض عمليات جني الأرباح. هناك حاجة إلى محفز جديد للذهب لاختراق مقاومته".

وينتظر السوق الآن تقرير الوظائف في الولايات المتحدة يوم غد الجمعة للحصول على المزيد من الإشارات حول مسار سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار اسعار الفائدة هذا العام.

يعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد التضخم، ولكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الأصول غير ذات العائد.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 30.12 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3% إلى 952.95 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 926.50 دولار.