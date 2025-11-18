الذهب يواصل انخفاضه تحت تأثير قوة الدولار

شفق نيوز - بغداد / أربيل

تراجع الذهب للجلسة الرابعة على التوالي يوم الثلاثاء ، تحت ضغط قوة الدولار وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1% ليصل إلى 4,039.19 دولارًا للأوقية (الأونصة)، اعتبارًا من الساعة 01:31 بتوقيت غرينتش. وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.9% لتصل إلى 4,038.60 دولارًا للأوقية.

وقال إدوارد ماير، المحلل في ماريكس: "شهد الدولار اليوم قوة طفيفة، كما تراجعت بعض فترات المضاربة خلال الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يشهد سوق الذهب استقرارًا في الوقت الحالي".

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى ارتفاع تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

قال نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي فيليب جيفرسون يوم الاثنين إن البنك المركزي الأميركي بحاجة إلى "المضي قدما ببطء" في خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، مما قلل من التوقعات بخفضها الشهر المقبل.

يميل الذهب غير المدر للعائد إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

انخفضت توقعات خفض أسعار الفائدة الفيدرالية مجددًا الشهر المقبل إلى 42% بين عشية وضحاها، من أعلى مستوى لها عند نحو 100% بعد قرار سبتمبر/أيلول. وقد أثر هذا سلبًا على إقبال المستثمرين على الذهب، وفقًا لبنك ANZ في مذكرة.

ومع ذلك، من المتوقع أن تدعم الرياح الهيكلية الداعمة، مثل عدم اليقين الجيوسياسي، والمخاوف بشأن استدامة الدين الأمريكي، واتجاهات إزالة الدولرة، وعمليات الشراء من جانب البنوك المركزية، الطلب على الاستثمار في الأمدين المتوسط ​​والطويل.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 50 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1538.74 دولاراً، وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1386.01 دولاراً.