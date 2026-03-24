تراجع أسعار الذهب بأكثر من 1% لتواصل الخسائر للجلسة العاشرة على التوالي

شفق نيوز - بغداد / اربيل

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 1%، لتواصل خسائرها للجلسة العاشرة على التوالي، وسط صعود الدولار الأمريكي وتراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في المدى القريب.

انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.6% إلى 4335.18 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة الـ 02:27 بتوقيت غرينتش. وهبط المعدن إلى أدنى مستوى له منذ 24 نوفمبر يوم الاثنين.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي للتسليم في أبريل بنسبة 1.6% لتصل إلى 4336.10 دولارًا.

وارتفع الدولار، مما جعل السبائك الذهبية ذات السعر الدولاري أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع استمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة بعد نفي إيران إجراء محادثات مع الولايات المتحدة، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل ضربات كانت تستهدف منشآت إيرانية، مشيراً إلى وجود اتصالات غير مباشرة.

ويرى محللون أن الأسواق تتجه نحو تسعير معدلات فائدة أعلى، في ظل توقعات بأن تؤدي الحرب في المنطقة إلى ارتفاع معدلات التضخم، الأمر الذي يدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشدداً، وهو ما يضغط بدوره على أسعار الذهب كونه لا يدرّ عائداً.

كما ساهمت أسعار النفط المرتفعة، التي لا تزال فوق مستوى 100 دولار للبرميل، في تعزيز مخاوف التضخم، ما زاد من الضغوط على المعدن النفيس.

في المقابل، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.9% إلى 67.11 دولارًا للأونصة. كما انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.1% إلى 1842.30 دولارًا، وتراجع سعر البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1403.76 دولارات.