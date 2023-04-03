تراجع أسعار الذهب بعد تخفيضات أوبك+

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين، بعد إعلان مفاجئ من أوبك+ بشأن خفض إنتاج النفط، مما أثار مخاوف بشأن التضخم وأثار الرهانات على رفع أسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل في مايو/ ايار.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8٪ إلى 1951.37 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوياته في أسبوع تقريبًا، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9 بالمئة إلى 1968.20 دولارا.

وترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك غير المدرة للعائد عندما يتم زيادة أسعار الفائدة لخفض التضخم.

وانخفض الذهب "حيث يزن المستثمرون إغراء الذهب باعتباره أصلًا آمنًا، مقابل إمكانية ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، ومن الواضح أن المخاوف من التضخم وارتفاع أسعار الفائدة قد فازت بالجدل .

وقفزت أسعار النفط بعد أن أعلنت السعودية ومنتجو نفط آخرون في أوبك+ جولة من تخفيضات الإنتاج ، في إشارة يحتمل أن تنذر بالسوء للتضخم العالمي بعد أيام فقط من تباطؤ بيانات الأسعار الأمريكية الذي عزز تفاؤل السوق.

وانخفضت الفضة الفورية بنسبة 2.1٪ إلى 23.56 دولارًا للأونصة، وخسر البلاتين 1٪ عند 981.89 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.7٪ إلى 1449.94 دولارًا.