تراجع أسعار الذهب بالتزامن مع انخفاض الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، صباح اليوم الاثنين، بالتزامن مع تراجع طرأ على أسعار صرف الدولار.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 690 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 686 ألف دينار، فيما كانت الأسعار يوم أمس الأحد قد سجلت 695 ألف دينار للمثقال.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 660 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 656 ألف دينار.

أما في محال الصاغة، فتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 690 ألفاً و700 ألف دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 660 ألفاً و670 ألف دينار.

وفي أربيل، سجلت أسعار الذهب انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 725 ألف دينار، وعيار 21 بلغ 692 ألف دينار، فيما بلغ سعر عيار 18 حوالي 593 ألف دينار.

يشار إلى أن أسواق بغداد وأربيل سجلت صباح اليوم الاثنين انخفاضاً جديداً في أسعار صرف الدولار، إذ بلغ السعر في بورصتي الكفاح والحارثية 143850 ديناراً لكل 100 دولار، مع تراجع مماثل في أسعار البيع والشراء لدى مكاتب الصيرفة، وفي أربيل أيضاً.