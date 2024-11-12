تراجع أسعار الذهب بالتزامن مع انخفاض الدولار بأسواق بغداد و أربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الثلاثاء، (12 تشرين الثاني 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 545 الف دينار، وسعر الشراء 541 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 515 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 511 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 545 الف دينار و 555 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 515 الفا و 525 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 640 ألف دينار، وعيار 22 بيع 585 ألف دينار، وعيار 21 بيع 560 ألف دينار، وعيار 18 بيع 480 الف دينار .

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الثلاثاء ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150150 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت امس الاثنين 150650 دينارا مقابل 100 دولارا.