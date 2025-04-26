تراجع أسعار الذهب بالتزامن مع الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان مع انخفاض اونصة الذهب عالميا والدولار في السوق المحلية اليوم السبت، (26 نيسان 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 665 الف دينار، وسعر الشراء 661 الف دينار.فيما كان سعر البيع يوم الخميس الماضي 680 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 635 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 631 الفاً، فيما كان سعر البيع ليوم الخميس الماضي 650 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 665 الف دينار 675 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 635 الفا و 645 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 795 ألف دينار، وعيار 22 بيع 728 ألف دينار، وعيار 21 بيع 695 ألف دينار، وعيار 18 بيع 595 ألف دينار.

وانخفضت اونصة الذهب عالميا اليوم الأربعاء لتسجل 3.331 دولارا بعد أن سجلت يوم أمس الثلاثاء 3.462 دولارا.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان، اسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 144350 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح الخميس الماضي 145200 دينار مقابل 100 دولار.