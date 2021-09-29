تراجع أسعار الذهب المحلي والأجنبي في العراق

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب الأجنبي والمحلي، يوم الأربعاء، في الأسواق العراقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي سعر بيع 355 الف دينار، بعد ان سجلت 358 الف دينار يوم الاثنين الماضي، فيما بلغ سعر الشراء 351 الفاً.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 325 الف دينار، بعد ان سجل 328 الف دينار يوم الخميس الماضي، في حين بلغ سعر الشراء 321 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 355 الف دينار و360 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و330 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.