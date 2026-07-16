تراجع أسعار الذهب العالمية مع جني الأرباح وترقب تطورات السياسة النقدية الأميركية

شفق نيوز- متابعة

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح، وسط ترقب الأسواق لبيانات اقتصادية أميركية جديدة قد تقدم مؤشرات بشأن مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم آب/ أغسطس 2026 انخفاضاً إلى 4,040.52 دولاراً للأوقية، فاقدة 11.28 دولاراً أو ما يعادل 0.28%، وفق أحدث بيانات التداول.

ويأتي هذا التراجع في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم توقعات أسعار الفائدة الأميركية، إذ تؤثر أي مؤشرات على توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل مباشر في أسعار الذهب، الذي لا يدر عائداً، ما يجعله أكثر حساسية لتحركات العوائد والدولار الأميركي.

فيما صعدت الفضة بنسبة 0.1% لتصل إلى 58.65 دولاراً للأونصة، وارتفع كل من البلاتين والبلاديوم، في حين تراجع مؤشر "بلومبرغ" الفوري للدولار الأميركي بنسبة 0.1%.