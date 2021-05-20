تراجع أسعار الذهب

شفق نيوز/ انخفض الذهب صباح ، يوم الخميس ، في آسيا لكنه ظل أدنى بقليل من أعلى مستوى له في أربعة أشهر الذي سجله خلال الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.50٪ لتصل إلى 1872.20 دولارًا بحلول الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ كانون الثاني عند 1889.75 دولارًا يوم الأربعاء.

وألمح الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أنه بدأ في مناقشة ما إذا كان سيخفف من سياسته النقدية الحالية المتشائمة.

كما انخفض الدولار، الذي يتجه عادة عكسيا إلى المعدن الأصفر، يوم الخميس بينما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها في أسبوع واحد بعد صدور محضر الاجتماع.

أما بالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، فقد ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة والبلاتين 0.2 بالمئة بينما تراجعت الفضة 0.3 بالمئة.