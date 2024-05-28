تراجع أسعار الدولار وسط ترقب لتقارير التضخم العالمية

شفق نيوز/ تراجع الدولار يوم الثلاثاء بعد ارتفاع طفيف في الرغبة في المخاطرة، لكنه احتفظ بنطاقات ضيقة مقابل نظرائه قبل بيانات التضخم الرئيسية من الاقتصادات الكبرى هذا الأسبوع والتي تتطلع إليها الأسواق للحصول على إرشادات بشأن توقعات أسعار الفائدة العالمية.

كانت تحركات العملة ضعيفة إلى حد كبير في الساعات المبكرة من آسيا بعد جلسة هادئة خلال الليل بسبب العطلات في بريطانيا والولايات المتحدة، لكن المزاج العام كان إيجابيا مع صعود الأسهم العالمية.

وارتفع اليورو قليلاً إلى 1.0860 دولار على الرغم من بعض التصريحات الحذرة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين والبيانات التي تظهر ركود معنويات الشركات الألمانية في مايو.

وستتم مراقبة بيانات التضخم الألمانية المقرر صدورها يوم الأربعاء وقراءة منطقة اليورو الأوسع يوم الجمعة للتأكد من الخفض المتوقع لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، إلى جانب دلائل على مدى السرعة التي يمكن أن يأتي بها البنك المركزي لتيسير لاحق.

وتماسك الجنيه الاسترليني قرب أعلى مستوى في أكثر من شهرين واشترى في آخر مرة 1.2774 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي نحو 0.1% ليصل إلى ذروة عند 0.6155 دولار، وهو أقوى مستوى له منذ منتصف مارس/آذار.

وفي الأسفل، ارتفع الدولار الأسترالي 0.03% إلى 0.6657 دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الشهرية المقرر صدورها أيضًا يوم الأربعاء.

ومع ذلك، ستكون كل هذه البيانات مجرد عرض جانبي للتركيز الرئيسي للأسواق يوم الجمعة عندما من المتوقع أن ترتفع ربحية السهم في الولايات المتحدة. تم إصدار تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) - وهو المقياس المفضل للتضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي - حيث من المتوقع أن يظل ثابتًا على أساس شهري.

التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة وكانت أسعار الفائدة هي المحرك المهيمن لتحركات العملة على مدى السنوات القليلة الماضية، وكانت البيانات الأخيرة من أكبر اقتصاد في العالم متقلبة مما أدى إلى تراجع ثقة صناع السياسات في وتيرة وحجم تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة هذا العام.

ومقابل سلة من العملات، انخفض الدولار 0.01 بالمئة إلى 104.55.

في مكان آخر، تراجع الين بالقرب من مستوى 157 للدولار واستقر في آخر مرة عند 156.87 للدولار، على الرغم من أنه كان في طريقه لتحقيق أول مكسب شهري لعام 2024، مدعومًا بالتدخل المشتبه به من السلطات اليابانية قرب نهاية أبريل وأوائل مايو.

من المقرر أيضًا أن تصدر بيانات التضخم في طوكيو، وهي مؤشر رئيسي للأرقام على مستوى البلاد، يوم الجمعة، مما قد يوفر المزيد من الدلائل حول مدى السرعة التي يمكن أن يأتي بها بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة لاحقًا.

وفي العملات المشفرة، تراجعت عملة البيتكوين 0.47 بالمئة إلى 69255 دولارًا، بينما تراجعت الإيثريوم 0.2 بالمئة إلى 3882.20 دولارًا.