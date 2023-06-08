تراجع أسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي ، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 147750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الاسعار صباح امس الاربعاء 147950 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147650 دينارا مقابل الدولار وسعر الشراء 147600 دينار مقابل 100 دولار.