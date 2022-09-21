تراجع أسعار الدولار مع اغلاق بورصة بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، اليوم الاربعاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد، اقفلتا، مساء اليوم، على سعر صرف بلغ 147550 ديناراً مقابل 100 دولار ، مبيناً أن الأسعار سجلت صباح هذا اليوم 147650 ديناراً مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار، بينما بلغت اسعار الشراء 147000 دينار لكل 100 دولار