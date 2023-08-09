تراجع أسعار الدولار مع اغلاق السوق في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار، اليوم الاربعاء، في اسواق بغداد و اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 152700 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 153100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 153750 دينارا عراقيا، بينما بلغ الشراء 151750 دينارا لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 152900 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152800 دينار مقابل 100 دولار.