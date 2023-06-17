تراجع أسعار الدولار أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 146900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت الأسعار صباح يوم الخميس الماضي 147150 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 146000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سعر الدولار قد سجل انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 147200 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 147000 دينار مقابل 100 دولار.