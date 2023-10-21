تراجع أسعار الدولار أمام الدينار في بغداد واربيل مع الإغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في بغداد ، ليوم السبت ، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان مع الإغلاق.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 159750 ديناراً مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 160100 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 160750 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 158750 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 159600 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 159500 دينار مقابل 100 دولار.