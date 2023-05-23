تراجع أسعار الدولار أمام الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلتا صباح اليوم 145250 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الاسعار صباح امس الاثنين 146900 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 146250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 144250 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان سجل سعر الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 146100 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 146050 دينارا مقابل 100 دولار