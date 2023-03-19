تراجع أسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان مع الاغلاق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، واربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية اقفلت في بغداد على 156000 دينار عراقي مقابل 100 دولار . فيما كانت الاسعار صباح هذا اليوم 156300 دينار مقابل 100 دولار.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 157000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 155000دينار لكل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 156450 دينارا لكل 100دولار ، وسعر الشراء 155450 دينارا مقابل 100 دولار.