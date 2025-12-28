تراجع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، أمام الدينار العراقي، صباح الأحد، في أسواق بغداد وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 143200 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت امس السبت 143400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 143750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 142750 دينارا مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أيضاً أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 142350 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 142150 دينارا مقابل 100 دولار.