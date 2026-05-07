تراجع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع بداية التداولات الصباحية

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد وأربيل مع افتتاح البورصة في سوق العملة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح و الحارثية ببغداد لتسجل 153,000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الأربعاء 153,100 دينار.

وأشار المراسل إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت، حيث بلغ سعر البيع 153,500 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 152,500 دينار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 152,800 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 152,650 دينارًا.