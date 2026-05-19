تراجع أسعار الدولار في بغداد وأربيل مع الإغلاق

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي ازاء الدينار العراقي، مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان مع إغلاق التعاملات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153650 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، مقارنة بـ153850 ديناراً صباح اليوم.

وأضاف أن أسعار البيع في محال الصيرفة ببغداد سجلت انخفاضاً أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار لكل 100 دولار، فيما بلغ سعر الشراء 153000 دينار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 153450 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 153350 ديناراً.