تراجع أسعار الدولار في بغداد وأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار، اليوم الاحد، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 161300 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار ليوم أمس السبت 161500 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 162250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 160250 ديناراً لكل 100 دولار .

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا طفيفا حيث سجل في محال الصيرفة سعر البيع 161300 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 161200 دينار مقابل 100 دولار.