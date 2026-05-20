تراجع أسعار الدولار في بغداد وكوردستان مع افتتاح التداولات

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي إزاء الدينار العراقي مع افتتاح التداولات، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار تراجعت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 153600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن سجلت يوم أمس الثلاثاء 153850 ديناراً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 154000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار كذلك، إذ بلغ سعر البيع 153450 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجل سعر الشراء 153350 ديناراً مقابل 100 دولار.