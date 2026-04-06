تراجع أسعار الدولار في بغداد واستقرارها بأربيل مع إغلاق البورصة

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار العراقي، عصر الاثنين، في أسواق بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، بالتزامن مع إغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت بشكل طفيف في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 154550 دينارا مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 154600 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسل الوكالة، إلى استقرار أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 155000 دينار مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 154000 دينار مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، استقرت أسعار الدولار، إذ بلغ سعر البيع 154700 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 154600 دينار مقابل 100 دولار.