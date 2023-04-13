تراجع أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد واربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت 145100 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح أمس الأربعاء 145400 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 146000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 144000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان سجل سعر الدولار انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر البيع 144400 دينار مقابل الدولار وسعر الشراء 143400 دينار مقابل 100 دولار.