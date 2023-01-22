تراجع أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلت صباح اليوم 164500 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح يوم امس السبت 165400 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 165000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 164000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان اسعار الدولار في البورصة سجلت انخفاضا ايضا عن صباح يوم امس السبت حيث بلغ سعر الدولار البيع 163600 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 163575 دينارا لكل 100 دولار امريكي.