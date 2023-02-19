تراجع أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي، اليوم الأحد، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، واقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين في بغداد سجلتا صباح اليوم 149600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما كانت الأسعار صباح يوم أمس السبت 151250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي، بينما بلغت أسعار الشراء 148500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فان الاسعار وسجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ سعر الدولار البيع 150700 دينار لكل 100 دولار امريكي، وبلغ سعر الشراء 149700 دينار لكل 100 دولار امريكي.