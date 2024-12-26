تراجع أسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق بنهاية الأسبوع

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، مع الإغلاق البورصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 151650 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 152000 دينار مقابل الدولار.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150500 دينار مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 151600 دينار لكل 100 دولار ،وسعر الشراء 151500 دينار مقابل 100 دولار امريكي.