تراجع أسعار الدولار في بغداد بعد ارتفاعها صباحا

شفق نيوز/ تراجعت أسعار صرف الدولار، يوم الأربعاء، في البورصة الرئيسية في بغداد بعد ارتفاعه صباحا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد تراجع بشكل تدريجي ليسجل 148000 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح اليوم الاربعاء 149200 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 149000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 148000 دينار لكل 100 دولار امريكي.